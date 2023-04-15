حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

تحقق الجهات المختصة بالقاهرة في واقعة القبض على شخصين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، حيث اعترف المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين ومقيمان المرج، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام و 3 هواتف محمولة.

وقام رجال الشرطة بمواجهة المتهمين اعترف أحدهما باتجاره في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأضاف باقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ " الوطن" أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.