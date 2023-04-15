يستقبل المسلمون في جمهورية مصر العربية عيد الفطر المبارك 2023 في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، ويؤدون صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة صباحا و46 دقيقة، وفق ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية، في المساجد والساحات.

وتستعرض بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية، وفق ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية، وهي كالتالي:

ويؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2023 في تمام الساعة 5:46 صباحا، في الساحات والأماكن الفضاء هذا بالإضافة إلى إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد التي يؤدى بها صلاة الجمعة في محافظة الشرقية.

صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات

وكان الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية قال في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم التجهيز لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المساجد والساحات والأماكن الفضاء والخالية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمحافظة الشرقية.

وأشار مدير عام مديرية الأوقاف إلى بيان هيئة البحوث الفلكية، مؤكدا على أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية يكون في تمام الساعة 5 و46 صباحا.

الاستعداد لصلاة عيد الفطر بالشرقية

وأكد الدكتور محمد حامد على أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر 2023 بتجهيز أماكن وساحات الصلاة والمساجد، تحت إشراف الدكتور مجدي بدران وكيل الوزارة وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، لافتا إلى التنسيق مع جميع الجهات المختصة، مع توفير خطيبين لصلاة العيد مع الالتزام بخطة وزارة الأوقاف.

موعد صلاة عيد الفطر بالشرقية

ويستعد المسلمون لموعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية لأدائها في تمام الساعة 5 و46 دقيقة موافق يوم الجمعة 21 أبريل، على أن تقام الصلاة في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وكذلك الساحات والأماكن الفضاء ولعل من أبرز المساجد التي يؤدى بها صلاة عيد الفطر مسجد سادات قريش ببلبيس، وفي الزقازيق مسجد الفتح وأبو خليل والمسجد الجامع ومسجد العيدروس.