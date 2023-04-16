بطريرك موسكو: هناك وثنية جديدة على نطاق عالمي

قال كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، إن هناك وثنية جديدة على نطاق عالمي، والتي تعارضها روسيا والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وقال في كاتدرائية المسيح المخلص، بـ«موسكو»، إن هناك وثنية جديدة تتطور على نطاق عالمي، على أساس عبادة المشتقات البشرية المختلفة: «عبادة التقدم، والعلوم، والتكنولوجيا».

الاحتفال بعيد الفصح في روسيا

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الأحد، بعيد الفصح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف كيريل، إن بلاده لا تتفق مع هذا الاتجاه في تطوير الحضارة الإنسانية، ولروسيا كل الحق في الاختلاف، لأنها كانت أول بلد في التاريخ يعلن أن الإلحاد هو أيديولوجيته، موضحا: «نعلم كيف انتهى كل شيء».

حضور بوتين قداس عيد الفصح

وفي وقت سابق، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شعائر وقداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص، فيما وقف إلى جانبه عمدة موسكو سيرجي سابيانن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان وفد مؤسسة «القديس أندروس أول المدعوين»، سلم النار المقدسة من كنيسة القيامة في القدس إلى موسكو.

ويجري نقل النار المقدسة التي تنبثق مرة واحدة فقط كل عام إلى روسيا داخل مصباح خاص.

وهبطت الطائرة، التي حملت النار المقدسة، أمس السبت من بيت المقدس، في «مطار فنوكوفو 3» الورسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيقوم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بنقل النار المقدسة إلى عشرات المدن الروسية، كما سيتم تسليم المصابيح إلى 11 كنيسة في العاصمة الروسية.