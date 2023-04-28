افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف»

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، افتتاح مسجدين جديدين اليوم في إطار شعار المديرية «خدمة بيوت الله شرف» في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد.

5 ملايين جنيه تكلفة افتتاح مسجدين بالقليوبية

وأعلنت المديرية في بيان لها أن فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم بافتتاح مسجد الرحمة بقرية دجوي وهو إنشاء جديد و بلغت مساحته 300 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

كما افتتح فضيلته المسجد الثاني وهو مسجد الحاج سلام بقرية دملو على مساحة 300 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنيه بعد إحلاله وتجديده بالكامل.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية يحث علي قيمة العمل

خلال الافتتاحات تناول وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الحديث عن العمل وقيمته حيث أشار فضيلته إلى أن العمل والعبادة قرينان لا ينفصل أحدهما عن الآخر مطلقا، حيث جاءت آيات القرآن فى نداء أهل الإيمان مقترنة دائما بالعمل بل إن الشرع الحنيف لم ينادي بالعمل فقط بل وصل إلى النداء والحث على إتقانه وجودته.

كما أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن اختصاص النص النبوي بتخصيص نبي الله داوود عليه السلام، كما أشار الحافظ بن حجر إلى أن داوود عليه السلام مع كونه ملكاً نبياً ويملك كل مقومات الملك إلا أنه لم يجد اللذة إلا في الطعام الناتج من عمله وجهده.

أوضح البيان أن الافتتاحات الجديدة جاءت في حضور كثيف من المصلين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض القليوبية من بناء وإعمار للمساجد وبكامل الجودة والإتقان داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن ودوما شعار أوقاف القليوبية خدمة بيوت الله شرف.