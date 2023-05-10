تفاصيل الدقائق الأخيرة في جريمة الأشقاء بشبرا.. المخدرات السبب

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما توصلت تحريات رجال الشرطة في الواقعة، إلى أنه في يوم الجريمة، أقدم المتهم على إنهاء حياة شقيقه، إذ سدد له طعنة نافذة في منطقة الصدر، بسبب رفض المجني عليه إعطاء المتهم مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة.

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وخلال جلسة التحقيق السابقة، التي استمرت نحو 4 ساعات، اعترف خلالها المتهم بجريمته، إذ طلب من شقيقه في لحظة الجريمة، أن يعطيه مبلغ مالي ليشتري مخدرات، لكن المتهم رفض ذلك، حيث أنه كان معترضًا على تعاطيه المواد المخدرة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، ليقوم المتهم بتسديد طعنة نافذة استقرت في منتصف صدر الضحية، وأدت إلى وفاته، عقب وصوله إلى المستشفى.

وبعد أن انتهت جلسة التحقيق مع المتهم «م»، أمرت جهات التحقيق بإيداعه إلى محبسه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كما ناظرت جثمان المجني عليه، وتبين إصابته بطعنة نافذة فى منطقة الصدر أدت إلى الوفاة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

المادة رقم 234 في قانون العقوبات، كشفت عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولكشف العقوبة أوضح أحمد عزت المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص علي «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».