في الثالث من يونيوعام 2013 غطت الصحف ووسائل الإعلام قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بحسم مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى قانون الطوارئ.

بطلان قانون التأسيسية

وصدر قرار المحكمة في الثالث من يونيو 2013 الذي قضى ببطلان المجلس وطالبت المحكمة بحله فور انتخاب مجلس النواب، كما أكدت بطلان قانون التأسيسية معتبرة أن مجلس الشعب المنحل قد تجاوز سلطات ليست من حقه، وفقا لتقرير عرضته قناة DMC تحت عنوان «حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. ماذا حدث في 3 يونيو 2013».

عدم دستورية قانون الطوارئ

ولم تقتصر أحكام الدستورية على ذلك فحسب، وإنما شملت تأكيد عدم دستورية قانون الطوارئ، وأنه لا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية تمنحه حق التفتيش أو الاعتقال، وفي التوقيت نفسه أعلن نادي قضاة مصر استمرار اعتصام أعضائه بعدما صدرت تصريحات عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان تؤكد صدور قانون السلطة القضائية قريبا.

سحب الثقة من محمد مرسي

وواصل المثقفون اعتصامهم في مقر مكتب وزير الثقافة في الزمالك اعتراضا على القرارات التعسفية في الزمالك الخاصة بنقل بعدد من القيادات وإنهاء عمل عدد آخر، فيما أعلنت حركة تمرد وصولها للنوبة، لجمع توقيعات سحب الثقة من محمد مرسي رئيس الجمهورية آنذاك.