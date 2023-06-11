رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:41 م | الأحد 11 يونيو 2023
ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟

ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟

تلقى المركز العالمي للفتوى سؤلا وكان نصه: «ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟»، ورد المركز على هذه الفتوى عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال المركز خلال إجابته على سؤال ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟ إن من شروط الأضحية بالنسبة للغنم بشكل عام ما بلغ عمر سنة فأكثر فضلا عن  أنّ من شروط الأضحية من الخروف ما بلغ عمر 6 أشهر فأكثر.

ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟

وبخصوص حكم الاشتراك في أضحية العيد، فقد أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخروف لا يقع إلا عند سهم واحد أي لا يشترك فيه اثنان، موضحا أن ما يجوز الاشتراك فيه هو البقرة والعجل والجمل.

أدلة عن حكم الاشتراك في الأضحية 

واستشهد  بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم).

اقرأ المزيد:

تعليمات «الطب البيطري» قبل ذبح الأضحية.. امنع الحيوان عن الأكل 12 ساعة

سعر صك الأضحية من جمعية الأورمان 2023.. بالتقسيط ومقدم بسيط

قيمة صك الأضحية وزارة الأوقاف 2023.. يبدأ من 5 آلاف جنيه

دار الإفتاء توضح آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية

نصائح يجب اتباعها عند شراء الأضحية.. أبرزها عدم اصفرار العينين

«العالمي للفتوى» يوضح حكم الأضحية وحكمة مشروعيتها: واجبة في حالة واحدة

«الإفتاء» توضح شروط صحة الأضحية: لا تجوز إلا من الأنعام

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع الأضحية والتصرف في ثمنها
بقلم أحمد الشرقاوي