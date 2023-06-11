ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟.. دار الإفتاء تجيب

تلقى المركز العالمي للفتوى سؤلا وكان نصه: «ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟»، ورد المركز على هذه الفتوى عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال المركز خلال إجابته على سؤال ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟ إن من شروط الأضحية بالنسبة للغنم بشكل عام ما بلغ عمر سنة فأكثر فضلا عن أنّ من شروط الأضحية من الخروف ما بلغ عمر 6 أشهر فأكثر.

ما هو عمر الخروف للأضحية وهل يجوز الاشتراك فيه؟

وبخصوص حكم الاشتراك في أضحية العيد، فقد أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخروف لا يقع إلا عند سهم واحد أي لا يشترك فيه اثنان، موضحا أن ما يجوز الاشتراك فيه هو البقرة والعجل والجمل.

أدلة عن حكم الاشتراك في الأضحية

واستشهد بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم).