تنفيذ 233 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفيما يلي أبرز النتائج التي أسفرت عنها جهود وزارة الداخلية في العديد من المجالات المختلفة:

مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

ضبط قضيتين.

مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر

ضبط قضية.

مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة

ضبط 4 قضايا.

مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 2093 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال الأمن العام

ضبط 38 قضية.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 233 حكما قضائيا متنوعا.

مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

ضبط 6 قضايا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.