تشغيل أول عيادة نفسية وعصبية للأطفال بمستشفى بهتيم المركزي بالقليوبية

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه جرى تشغيل عيادة جديدة لخدمة الأهالي ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي في تخصص عيادة النفسية والعصبية للأطفال.

خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة

أوضح عبد المقصود في بيان أن العيادة والخدمة الجديدة تأتي في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف العيادة يتمثل في مساعدة المرضى المترددين على المستشفى من خلال تقديم رعاية نفسية سليمة لأطفالهم وتلبية احتياجاتهم.

نقلة نوعية في تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية أن العمل بهذه العيادة يعدُ بمثابة نقلة نوعية في تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضي؛تحت رعاية مدير المستشفى د. مروة عبد الفتاح أحمد، حيث يقوم بالعمل بالعيادة الدكتور حسن علي حسن استشاري الأطفال ، ودكتوراة النفسية والعصبية للأطفال، مشيرة إلى أنه يتم العمل بالعيادة يوم الخميس من كل أسبوع من الواحدة إلى الثالثة ظهراً.