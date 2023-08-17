«النقل» تعلن إنشاء موانئ نهرية جديدة في 3 محافظات بالصعيد

أكدت وزارة النقل، أنه تم توحيد جهة الاختصاص بشأن الموانئ النهرية لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، موضحة أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أنه جارٍ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، والأرشيف الإلكتروني لجميـع إدارات الهيئة وحفظها.

منظومة الشباك الواحد

وأشارت الوزارة إلى أنه مخطط الانتهاء من ميكنة التراخيص الملاحية بمنظومة الشباك الواحد لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي بالتنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل نهاية عام 2023.

كما عملت وزارة النقل، ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري، على إنشاء مركز رئيسي بالقاهرة بغرض تنظيم حركة الملاحة والمراقبة وتحرك الوحدات، مع تسجيل بيانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.

تفاصيل تطوير منظومة النقل النهري

- إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين

- تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث

- إنشاء الموانئ والمراسي

- إصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية

- منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري

- منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظومة النقل النهري

- إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية

- تخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل

- تفعيل منظومة الشباك الواحد.