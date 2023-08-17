ضبط 32 ألف علبة سجائر قبل طرحها في السوق السوداء بالبحر الأحمر

شنت الرقابة التجارية بالبحر الأحمر عدة حملات رقابية على الأسواق بمدن البحر الأحمر برئاسة أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية اليوم الخميس، لضبط محتكري السلع.

حملات تفتيشية على الأسواق البحر الأحمر

أسفرت الحملات التفتيشية التي أشرف عليها شاذلي عايش مدير مديرية التموين، عن ضبط كميات من السجائر بغرض الاتجار في السوق السوداء، والتربح والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع السجائر المستوردة ومجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها في الأسواق المصرية، بناء على التكليف الصادر من هيئة الرقابة الإدارية.

ضبط سجائر بقيمة ربع مليون جنيه في السوق السوداء

وتمكنت الحملات من ضبط 573 قاروصة سجائر متنوعة و32 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع، محلي الصنع تقدر بمبلغ 250,000 تقريبا بسعر السوق السوداء.

تحرير محاضر سجائر مجهولة المصدر

وحررت الحملات 3 محاضر سجائر مستوردة، ومجهوله المصدر وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية و10 محاضر متنوعة، وهي احتكار سلعة بغرض البيع في السوق السوداء والتربح وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط.

جرى تسليم المحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحين صدور قرار النيابة العامة بأنها وجاري استمرار التفتيش والرقابة على توزيع حصص السجائر وتحرير المخالفات