متحور جديد يُفزع العالم.. والبداية بألمانيا

انتشرت حالة من الفزع بين سكان العالم بسبب انتشار إصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذى انتشر فى عدة دول بعد ظهوره لأول مرة فى ألمانيا مارس 2023، وأطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم «EG.5»، ولقب «إيريس» باعتباره مثيراً للاهتمام، ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التى قد تجعله أكثر عدوى، ومع ذلك أكدت تقارير طبية دولية أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكّل تهديداً للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه «لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة».

«نيويورك تايمز»: المتحور يمثل مصدر قلق لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن المتحور يمثل مصدراً للقلق، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع «كوفيد طويل الأمد»، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن أن السلالة الجديدة «لا تشكل تهديداً كبيراً، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى الشائعة».

وتشمل أعراض متحور كورونا الجديد إيريس «EG.5»، الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف، السعال، آلام الجسم وآلام العضلات، التعب والإسهال.

وانتشر متحور كورونا الجديد «إيريس»، فى 60 دولة، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وتسبّب فى أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة فى أقل من شهر. ويُعتبر «إيريس» نسخة أخرى من متحور أوميكرون، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد ظهر لأول مرة فى فبراير 2023، ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.

وتشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4 بالمائة من حالات كورونا، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «ارتفاع ملحوظ»، ومع ذلك فقد تم الحكم على مخاطر الصحة العامة التى يشكلها «EG.5» بأنها منخفضة.

وأشار خبراء الصحة إلى أنه لا يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة، مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف.

عالم فيروسات: يمكنه مواجهة الأجسام المضادة

ووصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل «EG.5» بأنه «أكثر تنافسية» مقارنة مع نظرائه، وقال إنه «قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتَجة عن طريق اللقاحات»، لكنه أضاف أن الاختلاف قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

وقال ريتشارد نيهر، رئيس مجموعة بحثية تدرس تطوّر الفيروسات والبكتيريا وخبير بجامعة بازل فى سويسرا، إن متحور فيروس كورونا الجديد ينتشر فى أنحاء العالم، لكنه ليس شديد الخطورة. وأضاف: «فى تقديرى لا يشكّل إى جى 5 خطراً على وجه التحديد»، مشيراً إلى أن المتحوّر يحتوى بالفعل على طفرة قد تجعله يفلت من الجهاز المناعى بسهولة أكبر نوعاً ما، وقال: «لكن الطفرة نفسها توجد أيضاً فى متحوّرات أخرى».

وتابع: «لا يُعد إى جى 5 مختلفاً بشكل أساسى عن متحوّرات أخرى، ولكنه يُظهر تطوراً تدريجياً سريعاً، مثلما رأينا مع سارس لبعض الوقت». يقول مسئولون بوكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة إن اللقاح لا يزال أفضل وسيلة دفاعية ضد موجات كوفيد المستقبلية، لذلك لا يزال من المهم أكثر من أى وقت مضى أن يتلقى الأشخاص جميع الجرعات المطلوب تلقيها فى أقرب وقت ممكن.

وتشمل قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات كوفيد هذا الشتاء جميع الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، والبالغين الذين يعيشون فى دور الرعاية، وعدداً من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

وبحسب ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن COVID-19: «المتحور الجديد لديه قابلية متزايدة للانتقال، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات أوميكرون الأخرى، وبشكل جماعى لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن «EG.5» لديه مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المنتشرة حالياً من أوميكرون، بينما أظهر «EG.5» زيادة فى الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعى، ولم يتم الإبلاغ عن أى تغييرات فى شدة المرض حتى الآن».

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنها تواصل تقييم تأثير المتحورات على أداء اللقاحات للمساعدة حين اتخاذ القرارات بشأن تحديثات تركيبة اللقاح.

كما أوصى خبراء وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة بغسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الآخرين قدر ما أمكن ذلك إذا كنت تعانى من أعراض أمراض الجهاز التنفسى.

وطالبت الصحة العالمية بالتباعد البدنى وارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتهوية والتنظيف والنظافة الصحية، وإذا أصيب الشخص وتم التشخيص بكوفيد-19 تنصح «الصحة» بملازمة المنزل.

وإذا تراجع وضعك الصحى أو إذا شعرت بصعوبة فى التنفس فعليك الاتصال بمرفق للرعاية الصحية فوراً، ويجب على الشخص البقاء فى غرفة منفصلة حتى لا يعدى الآخرين مع شرب المياه ومختلف السوائل بكثرة.

وعربياً، أكد العراق عدم ظهور أى إصابة بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، رصدها لمتحور «EG.5»، مُحذرة من أنه سريع الانتشار رغم تأكيدها استقرار الوضع الصحى فى البلاد. وقالت وزارة الصحة الكويتية، فى بيان، إن «ظهور مثل تلك المتحورات يُعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات»، داعية لضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية.