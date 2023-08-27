قبل أن تتعرض للنصب.. كيفية التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة

يحرص العديد من المقبلين على شراء السيارات على التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير السيارة قبل إتمام عملية الشراء كي لا يتعرض للنصب، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» للقارئ خطوات التأكيد من صحة بيانات تسيير السيارة لضمان عدم تحملها أي مخالفات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة

وفي السطور التالية نرصد خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير السيارة أونلاين..إليك التفاصيل

1ـ الدخول على موقع مصر الرقمية من هنـا

2ـ الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع

3ـ الضغط على أيقونة «مركباتي»

4ـ الضغظ على «صحة بيانات مركبة»

5ـ الضغط على أيقونة «بدء الخدمة»

ـ تختار نوع المالك ونوع إثبات الشخصية وكتابة الرقم القومي للمالك

ـ الضغط على موافق على الشروط والأحكام، وبعد ذلك تقوم بالضغط على «التالي»

ـ إدخال بعض البيانات المتعلقة بالمركبة منها رقم اللوحة، وتاريخ اصدار ترخيص المركبة والانتهاء، ثم اختار المحافظة

ـ الضغط على «التالي»، وتقوم بإدخال بيانات المركبة وهى نوع السيارة، سنة الصنع، رقم الشاسية.

الضغط على «التالي»، وبعدها يتم تحديد طريقة سداد رسوم الخدمة، وستظهر لك رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».

كما يمكنك متابعة طلبك عن طريق الاحتفاظ بالرقم الذي سيظهر والضغط على تتبع الطلب.

المستندات المطلوبة عند التأكيد من صحة بيانات رخصة تسيير السيارة

ـ نوع إثبات الشخصية إذا كان بطاقة شخصية أو جواز سفر.

- الرقم القومى.

- بيانات ترخيص المركبة.

- بيانات المركبة نفسها.