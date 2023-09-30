10 سنوات من الارتقاء بالمناطق الحرة والاستثمارية.. 1095 مشروعا بـ26.1 مليار دولار

بذلت الدولة المصرية على مدار السنوات الـ10 الماضية جهودًا كبيرة لتطوير المناطق الحرة من خلال إضافة مزايا استثمارية بها، بنوعيها العامة والخاصة، والبالغ عددها 9 مناطق مجهزة بالمرافق مقام بها 1095 مشروعا باستثمارات 26.1 مليار دولار حتى عام 2023.

وبحسب بيانات الحكومة، فإنّ جهود الدولة لم تقتصر على تطوير المناطق الحرة فقط، وإنما شهدت الدولة بالتوازي تطورًا كبيرًا في المناطق الاستثمارية التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، وتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها، ويتمّ من خلالها استصدار كل الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.

11 منطقة استثمارية قائمة حتى عام 2023

وكشفت بيانات الحكومة أنَّ هناك نحو 11 منطقة استثمارية قائمة حتى عام 2023، فيما بلغت نسبة الأشغال بالمناطق الاستثمارية القائمة 90% حتى 2023، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة حتى يونيو 2023 حوالي 90.75 مليار جنيه، بواقع 73.16 مليار جنيه استثمارات للمصريين، فيما كانت استثمارات الأجانب حوالي 102.24 مليار جنيه، وحوالي 7 مليارات و35 مليون جنيه استثمارات للعرب.

حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة

فيما بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة المجهزة بالمرافق حوالى 26.12 مليار دولار حتى عام 2023، بينما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرتها مشروعات المناطق الاستثمارية حتى 2023 حوالي 90 ألف فرصة عمل.

زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويس

وبحسب البيانات فأن هناك زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويس خلال عامي 2013 وحتى 2023 حوالي 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية في المناطق الحرة حتى عام 2023 حوالي 2.4 مليار جنيه، فيما بلغت فرص العمل التي وفرتها المناطق الحرة حوالي 191 الف فرصة عمل بنهاية 2023.