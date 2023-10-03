الشعب للرئيس السيسي: معاك لآخر المشوار (ملف خاص)

«بنحبك يا سيسى.. معاك لآخر المشوار»، هكذا تعالت أصوات المصريين بميادين مصر، أمس الأول، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وهو ما استجاب له الرئيس معلناً، خلال مؤتمر «حكاية وطن»، خوضه الانتخابات. وعقب انتهاء مؤتمر «حكاية وطن»، كلف الرئيس السيسى، المستشار محمود فوزى برئاسة حملته الانتخابية، لتتولى الحملة وضع خطتها خلال المرحلة المقبلة، فيما بدأت الأحزاب السياسية المؤيدة لـ«السيسى» فى التحرك لدعمه بالانتخابات الرئاسية، بتشكيل غرفة عمليات وحملات غير مركزية على مستوى المحافظات.

وتستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» لتلقّى طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بداية من غد الخميس، الموافق 5 من أكتوبر 2023، على أن تنتهى فترة تلقّى أوراق المرشحين للرئاسة يوم 14 أكتوبر الحالى، فيما يستعد المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية لاستكمال أوراق ترشحهم تمهيداً لتقديمها لـ«الوطنية للانتخابات».

وحدد الدستور والقانون شروطاً للترشح للانتخابات الرئاسية، أبرزها أن يكون المشرح الرئاسى مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سن المرشح عن 40 عاماً، كما يجب ألا يكون المرشح الرئاسى مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يجتاز الكشف الطبى، وأن يزكى المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد بكل محافظة.