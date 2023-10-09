رقم ضخم لاستثمارات الذكاء الاصطناعي بالعالم.. «تطور يفوق قدرات الخبراء»

«الذكاء الاصطناعي يؤسس لعالم جديد تماما يؤسس لعالم جديد تماما»، كلمات بدأ من خلالها محمد عزام خبير أمن المعلومات، الحديث عن تلك تقنية العصر والمستقبل، التي تحاكي في تطورها الذكاء البشري، بل تتفوق عليه في كثير من الأحيان، من حيث السرعة والإنجاز، موضحا أنها أصبحت نقطة فارقة في تاريخ البشرية وتأثيرها يعادل اكتشاف الكهرباء.

براءات اختراع الذكاء الاصطناعي

وأضاف محمد عزام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تطور الذكاء الإصطناعي يفوق قدرة الخبراء على الاستيعاب، لافتا إلى أن حجم براءات الاختراعات التي تم تسجيلها فى مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، قدرت بـ30 ضعفا أطثر من أي قطاع آخر.

الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي

كشف خبير أمن المعلومات، أن حجم الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي وصل إلى 100 أو 150 مليار دولار في العام، بالتالي يتم استخدامه فى كل القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدا أن القطاع الاقتصادي لن يتأثر بالذكاء الاصطناعي.