«فينا خير».. مبادرة للتوعية بحياة ذوي الهمم وتأهيلهم للمستقبل

هناك العديد من الفتيات اللاتي تعملن على مساعدة الآخرين، وتنظيم نشاطات من شأنها خلق تأثير إيجابي في المجتمع، واختارت المساهمة في تعزيز دور ذوي الهمم، وتقديم الدعم لهم، وكان ذلك سببا في التحاقها بكلية التربية قسم إعاقة وتأهيل، لتدرس كل ما يتعلق بهم وتأهيلهم للمستقبل، ولم تقتصر على ذلك، بل اتجهت للكورسات والتدريب في مختلف المراكز حتى وصلت لعمل مبادرة تحت مسمى «فينا خير».

بداية المبادرة

«لما كنت في أولى جامعة بدأت أفهم المجال الخاص بذوي الهمم أكتر، وانزل تدريب في أماكن كتيرة واشوف مشاكلهم ومشاكل أولياء الأمور والأخصائيين، ودرست كل حاجة تتعلق بيهم».. كلمات بدأت بها سهيلة سامح حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها شعرت بأن خلقت لهذا، حتى تستطيع مساعدة هذه الفئة، وعلى مدار الـ4 سنوات دراستها، استطاعت أن تتقن كل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرة «فينا خير» أطلقتها «سهيلة»، بعدما ألمت بالمشكلات التي يتعرض لها ذوي الهمم، فضلًا عن مشكلات أولياء أمورهم، حتى تستطيع عمل توعية بحياتهم وكيفية التعامل معهم، وتأهيلهم للمستقبل، سواء كان الاستعداد للزواج أو العمل في وظيفة ما: «بعد ما جمعت كل حاجة بدأت أحط لها أفكار وحلول أعملها في المبادرة، واتعلمت الجرافيك عشان اعمل الحملات المناسبة للتوعية في محافظات مصر» على حد تعبير صاحبة الـ23 عامًا.

أعضاء مبادرة فينا خير

وأشارت سهيلة، إلى أن أهلها ساعدوها وشريكها المؤسس محمد جمال أخصائي تخاطب وتعديل سلوك، في الخروج بأفكار متنوعة حتى تنجح مبادرتهما، وعلى مدار أيام استطاعت «سهيلة» أن تجمع ما يقرب من 12 شخصا في مختلف التخصصات، ضمن أعضاء المبادرة.

«كل الناس بقت معجبة بالمبادرة، وكل اللي يقرأ عنها تعجبه لحد ما وصلنا 300 شخص في محافظات مصر كلها» وفق تعبير «سهيلة»، مشيرة إلى أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مبادرة «فينا خير»، كما أنها تسعى للوجود على أرض الواقع وليس العالم الافتراضي فقط، وذلك بمقرات في مختلف محافظات مصر.

دعم ذوي الهمم وأسرهم و توعيه المجتمع عنهم.

«بنوفر للأسر غير القادرين جلسات مجانا لأطفالهم في مراكز بكل المحافظات عن طريق اننا بنعمل تعاون مع مراكز وحضانات وجمعيات تساعدنا في دا» على حد تعبيرها، موضحة أنها تقدم ورش مجاناً للأخصائين في مجال ذوي الهمم، حتى يستطيعوا التعامل معهم بشكل سليم، فضلا عن عمل فيديوهات للتسهل على الأمهات غير القادرات على القراءة، لفهم مضمون المبادرة.