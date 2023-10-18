إيرادات فيلم The Eras Tour لـ تايلور سويفت تحقق رقما قياسيا في السينمات

حقق الفيلم الوثائقي «The Eras Tour» للفنانة الأمريكية تايلور سويفت إيرادات بلغت 123.5 مليون دولار في السينمات خلال 3 أيام، من بينها 92.8 مليون دولار من الإيرادات المحلية في السينمات الأمريكية، بالإضافة إلى 30.7 مليون دولار في السوق الخارجية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي أول أيامه بالسينمات حقق فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» إيرادات بلغت 37.5 مليون دولار، بينما في اليوم الثاني حقق الفيلم 32 مليون دولار، وتراجعت الإيرادات في اليوم الثالث لتصل لـ 23.2 مليون دولار، ليصبح أعلى فيلم وثائقي لحفلة تحقيقا للإيرادات على الإطلاق.

تفاصيل فيلم «The Eras Tour»

فيلم «The Eras Tour» من إخراج سام رينش، وإنتاج المغنية وكاتبة الأغاني تايلور سويف، يوثق الفيلم «إيراس» وهي جولة سويفت الموسيقية 2023-2024 لدعم أعمالها الفنية، جرى التصوير في أغسطس 2023 في ثلاثة عروض في ملعب «SoFi» في إنجليوود، كاليفورنيا، بميزانية قدرها تصل لـ 20 مليون دولار.