«المعاهد الأزهرية» يدشن برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات معلمي العلوم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تنفيد برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد، وذلك تنفيذًا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود قطاع المعاهد الأزهرية في تنمة مهارات العاملين، حيث تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

من جهته أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة تركيز هذه البرامج على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، بحيث تُلبى الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بالمعاهد.

وأشار الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي، إلى أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية «لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية»، ويجري تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

أهداف البرنامج التدريبي

تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة.

تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

محتوى البرنامج التدريبي

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور، منها:

التعريف بالمنهج الجديد لمادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.

طرق تدريس العلوم الحديثة.

تنمية مهارات التفكير العلمي.

تنمية مهارات البحث العلمي.

الأنشطة التعليمية في مادة العلوم.

المستهدفون من البرنامج التدريبي

جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية.

أماكن تنفيذ البرنامج التدريبي

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

النتائج المتوقعة من البرنامج التدريبي

تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

إعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة.

تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب.

زيادة دافعية الطلاب للتعلم.

وذلك تنفيذًا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.