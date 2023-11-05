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أكثر من 100 ألف كندي يوقعون على عريضة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

أ ش أ
07:47 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
دولة كندا

دولة كندا

وقع أكثر من 100 ألف كندي، على عريضة برلمانية تطالب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بالدعوة إلى وقف القصف في غزة، الذي أودى بحياة العديد من المدنيين الأبرياء.

تفاعل مع العريضة

وحظيت العريضة التي بدأتها مايفا جودرولت فالينتي من مونتريال، بدعم أكثر من 123 ألف كندي بحلول أمس الرابع من نوفمبر، وأدرجت «إنشاء ممر إنساني» كأحد أهم مطالبها.

وفاء الحكومة الكندية بالتزاماتها 

ويصر النداء على أنّ الحكومة الكندية تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، بينما تتخذ جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم من خلال حماية المدنيين.

وبعد فتح باب التوقيع يوم 24 أكتوبر الماضي، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، العريضة على نطاق واسع عبر الإنترنت، إذ حث الكنديون على إنهاء الكارثة الإنسانية وجرائم الحرب في غزة.

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