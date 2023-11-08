«الصحة»: توجيهات رئاسية بتوفير الدعم الكامل لعلاج أطفال غزة المصابين بالسرطان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى تمكنهم من استقبال 12 طفل فلسطيني مصاب بالأورام السرطانية في مصر، لعدم قدرتهم على تلقي العلاج بمستشفيات القطاع.

«عبد الغفار»: الكشف على أطفال فلسطين فور دخولهم من معبر رفح

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه بعد الكشف على أطفال فلسطين فور دخولهم من معبر رفح، جرى توزيعهم على المستشفيات المخصصة لعلاج أورام الأطفال، وأوضاعهم مستقرة بشكل كبير.

40 إلى 50 فلسطينيا يدخلون من معبر رفح يوميا لتلقي العلاج

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنَّ الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر من معبر رفح لتلقي العلاج، يتراوح عددهم بين 40 و50 حالة، كمتوسط يومي منذ مطلع نوفمبر الجاري، لافتا إلى أنه في بعض الأيام لا يتمكن المصابين من العبور، والمعبر مفتوح طوال الوقت، ولم يتم غلقه لاستقبال كل الضحايا والمصابين ومن يحتاج إلى تلقي العلاج من أبناء فلسطين.