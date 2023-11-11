ورش عمل ولقاءات توعوية ضمن مبادرة «معا لمكافحة الفساد» في مطروح

شهدت معاهد منطقة مطروح الأزهرية عدداً من الأنشطة وورش العمل المتنوعة واللقاءات والندوات التثقيفية التوعوية، ضمن فعاليات مبادرة «معًا ضد الفساد»، التي أطلقتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.

عبارات للتصدي للفساد

ونظم معهد فتيات مطروح النموذجي في الأزهر الشريف، اليوم، ورشة للخط العربي تحمل عبارات متنوعة للتصدي للفساد، نفذتها طالبات المعهد تحت عنوان «لا للفساد»، كذلك تم تصميم مجلة للحائط ومطويات توعوية، وأبحاث طلابية عن تلك المبادرة.

مفهوم الفساد وأنواعه وطرق علاجه

كما قدم معهد فتيات عمر بن عبد العزيز «ع .ث»، بمحافظة مطروح ندوة توعوية حول «مفهوم الفساد وأنواعه وطرق علاجه»، وذلك بهدف توعية الطالبات بأشكال الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، فيما نظم معهد «بنين الحمام»، لقاء تثقيفيا عن المبادرة، مستعينا بالسادة الوعاظ بمدينة الحمام، تناولوا فيها الحديث عن خطورة الفساد وكيفية مواجهته، ومحاربة الدين الإسلامي له.

أهمية مكافحة الفساد

من جانبه، قال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف، إن الهدف من المبادرة زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، والتوعية بخطورة الفساد وآثاره السلبية على الفرد و المجتمع، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وغرس القيم والمفاهيم التربوية، وتعزيز السلوك والأخلاق الحسنة لدى الطلاب.