أمطار تضرب 8 محافظات.. والأرصاد تحذر من مخاطر الضباب والرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، حالة الطقس والظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تشهد 8 محافظات تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

خريطة سقوط الأمطار خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أماكن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه غدا الأحد، تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من حلايب وشلاتين.

وتتعرض مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر لتساقط أمطار خفيفة يوم الاثنين، وتستمر حتى الثلاثاء، وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، كما تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار.

أما أماكن سقوط الأمطار يومي الأربعاء والخميس، فأشارت الأرصاد إلى تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد يوم الجمعة.

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في الظل أثناء ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء، محذرة من مخاطر الرياح والشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب.

درجات الحرارة الأحد 3-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.