سيدات المطرية في طوابير أمام لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية
كتب:
إلهام الكردوسي
10:19 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات الرئاسية
شهدت الساعة الأولى لانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت، وبالأخص السيدات، واصطف الناخبون في طوابير ممتدة أمام المقار الانتخابية في حي المطرية بالقاهرة.
الانتخابات الرئاسية
وشهدت الساعة الأولى من التصويت، إقبالا كبيرا خاصة من السيدات من مختلف الأعمار، سواء العاملات أو ربات البيوت، وذلك في لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية، ومدرسة عمر مكرم الابتدائية، ومدرسة براعم الإيمان الخاصة.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، تستمر عمليات التصويت من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.