سيدات المطرية في طوابير أمام لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت الساعة الأولى لانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت، وبالأخص السيدات، واصطف الناخبون في طوابير ممتدة أمام المقار الانتخابية في حي المطرية بالقاهرة.

الانتخابات الرئاسية

وشهدت الساعة الأولى من التصويت، إقبالا كبيرا خاصة من السيدات من مختلف الأعمار، سواء العاملات أو ربات البيوت، وذلك في لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية، ومدرسة عمر مكرم الابتدائية، ومدرسة براعم الإيمان الخاصة.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، تستمر عمليات التصويت من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.