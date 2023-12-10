المرأة والشباب والشيوخ وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي بالشرقية 

شهدت محافظة الشرقية، توافد المواطنين على اللجان والمراكز الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالإقبال الكبير من المواطنين وخاصة المرأة والشباب وكبار السن وذوي الهمم، وحرصهم على المشاركة في العرس الانتخابي وممارسة حقهم الدستوري والقانوني والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

المشاركة الكثيفة من المواطنين تعكس إدراكهم ووعيهم في الحفاظ على مقدرات الوطن

أكد محافظ الشرقية، أن هذه المشاركة الكثيفة من المواطنين، تعكس إدراكهم ووعيهم في الحفاظ على مقدرات وطنهم وتوجيه رسالة واضحة للعالم بأسره، أن المصريين شعب واعي متحضر يُدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

ودعا المحافظ، المواطنين لمواصلة المشهد الديمقراطي، و التصويت في اليوم الأول حتى غلق اللجان في التاسعة مساء وعلى مدار اليومين المقبلين.