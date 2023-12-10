نجوم الفن والرياضة يُدلون بأصواتهم: «التوجه للصناديق حق دستوري»

حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع. وأدلت الفنانة نجلاء فتحى بصوتها فى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، وأكدت، فى تصريحات لها، أن الانتخابات حق سياسى لكل مواطن، وطالبت كل المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابات، قائلة: «يجب أن تشاركوا وتدعموا بلدكم فى هذا الوقت».

وضمت قائمة نجوم الفن الذين أدلوا بأصواتهم فى أول أيام اقتراع للمصريين بالداخل، الفنان حسين فهمى الذى حث المواطنين على المشاركة، كما أدلى الفنان أحمد العوضى بصوته فى مدرسة الرسالة بمنطقة عين شمس، مؤكداً أهمية المشاركة فى الانتخابات، قائلاً: «لازم كلنا ننزل ونشارك فى الانتخابات الرئاسية، لأنه واجب وطنى علينا كلنا»، فيما ظهر الفنان إدوارد بلجنته فى مدرسة النصر بالحى المتميز بالسادس من أكتوبر، وأبدى سعادته بالمشاركة التى لمسها خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات، وشاركت الفنانة سميرة محسن فى الاستحقاق الدستورى من خلال التصويت بلجنة مدرسة الأوقاف الثانوية بالعجوزة.

تامر عبدالمنعم: وعى المواطنين أبلغ رد على المشككين

كما أدلى الفنان تامر عبدالمنعم بصوته فى مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقى، وشدد على أن المشاركة فى الانتخابات عمل وطنى، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس حجم وعى المواطنين وهو الرد الأبلغ على أى كائن يخطط لتشويه سمعة هذا البلد الأمين، على حد تعبيره.

وأشاد الفنان حكيم بوعى المواطنين الذين حرصوا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول، وذلك أثناء وجوده فى لجنته الانتخابية بالقاهرة، حيث التف الحضور حوله والتقطوا معه صوراً تذكارية «سيلفى». وقال «حكيم»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «لابد أن نتكاتف جميعاً ونشارك فى العرس الديمقراطى الذى تشهده بلادنا ونرد لها الجميل، الإقبال مبشر، فالناس حرصت على الاستيقاظ مبكراً حتى يؤدوا واجبهم الوطنى، وهو ما يعكس حالة كبيرة من الوعى لديهم».

مادلين طبر: «مصر محتاجاكم»

وحث الفنان صبرى فواز الجماهير على أهمية المشاركة فى الانتخابات، قائلاً: «أدعو الجميع إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات»، وذلك بعد الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بلجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، وحرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على مشاركة الناخبين فرحتهم فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وعبّرت، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادتها بحجم المشاركة فى الماراثون الانتخابى الذى تشهده مصر، وحشود المواطنين الكبيرة الذين حرصوا على دعم مصر ومستقبلها، قائلة: «بالرغم أنى لبنانية إلا أنى توجهت إلى اللجان الانتخابية لتشجيع السيدات على المشاركة»، ووجهت رسالة إلى المصريين قائلة: «انزلوا انتخبوا.. مصر محتاجاكم».

وكان الفنان أيمن عزب ضمن النجوم الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الانتخابى، حيث أدلى بصوته فى مدرسة النصر بالحى المتميز بالسادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن مشاهد الإقبال على الانتخابات فى يومها الأول رسالة إلى العالم، وأدلى الفنان الشعبى عبدالباسط حمودة بصوته فى إحدى اللجان الانتخابية بدار السلام، والتف حوله الجمهور والتقطوا معه الصور التذكارية، وتتسع القائمة أيضاً لتشمل: «محمد نور، وليلى عز العرب، وسهر الصايغ، وويزو، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية».

وأدلت الفنانة نادية رشاد بصوتها فى مدرسة مدينة الأوقاف الثانوية بحى المهندسين فى الجيزة، وقالت إنّها جاءت لتشارك فى العملية الانتخابية رغم أنّ حالتها الصحية ليست فى أفضل حال، لكن المشاركة فى العرس الديمقراطى واجب وطنى على جميع المصريين، وطالبت «رشاد»، فى تصريحها لـ«الوطن»، جموع المصريين بالنزول للإدلاء بأصواتهم، ليظهر المصريون بمظهر مشرّف أمام العالم: «بقول لكل المصريين لازم تنزل وتشارك بصوتك فى الانتخابات، لأن ده حق الوطن عليك، وربنا يبعد عنا أهل الشر».

وعلى الصعيد الرياضى، أدلى عدد من نجوم الرياضة بأصواتهم فى اللجان، وظهر محمود سعد، نجم الزمالك السابق، فى لجنة مدرسة طلعت حرب الابتدائية للمشاركة فى التصويت، مشدداً على أن المشاركة فى العرس الديمقراطى واجب على كل مصرى، وبدوره طالب طارق السيد، نجم نادى الزمالك السابق، بعد الإدلاء بصوته، جموع الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان، والمشاركة فى دعم استقرار الدولة من أجل مواجهة كافة الصعوبات التى تواجه الدولة فى الوقت الحالى، وقال «السيد»: «أطالب الشعب المصرى بالكامل بالنزول من أجل المشاركة فى الانتخابات، وأناشدهم جميعاً الوجود أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم لفترة جديدة».

وحث أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، المصريين على المشاركة فى الانتخابات، وذلك بعد الإدلاء بصوته، مبيناً أنها واجب وطنى على كل مصرى، مشدداً على أن التصويت يساعد على الاستقرار، قائلاً: «مصر ينتظرها العديد من التحديات خلال المرحلة المقبلة، وأبسط دور للمواطن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ووضع صوته فى الصندوق، الشعب المصرى دائماً يضرب المثل بالحب والانتماء لبلده، وأثق فى مشاركته فى الانتخابات الرئاسية 2024».

وشارك أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، فى العرس الانتخابى، مؤكداً ضرورة التصويت فى الانتخابات، معتبراً أن هذه المشاركة دليل على مباشرة الحقوق الدستورية لكل مواطن، مضيفاً: «صوتك ومشاركتك فى الانتخابات الرئاسية يعنى حضورك ووجودك وتحضرك، ويدل على قيمتك فى بلدك، وعدم التصويت يعنى إلغاء وجودك وحقوقك فى بلدك».

وحرص نجم نادى الزمالك حازم إمام على الإدلاء بصوته فى لجنته بمدرسة القومية بالعجوزة، وشدد «إمام»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة كل مواطن حقه الدستورى، لافتاً إلى أنه منذ عام 2011 أصبح للجمهور وعى سياسى للحفاظ على مصر، حيث يحرص على المشاركة الفعالة تجاه وطنه، وأضاف أننا نخطو نحو مستقبل أفضل، قائلاً: «كل واحد لازم يكون ليه رأى ويعرف مصلحة بلده وينزل يقول رأيه».