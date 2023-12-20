ضبط كميات كبيرة من السكر دون ترخيص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، عددا من القضايا التموينية، أبرزها ضبط صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق، بتهمة تجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم وإعادة نخله إلى دقيق فاخر دون وجه حق، بقصد استخدامه لإعداد الخبز السياحي بالمخبز ملكه، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

كما وجّهت الأجهزة الأمنية تهمة عدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على «طن دقيق بلدي مدعم منخول، و50 نخالة خاصة بالمخابز البلدية».

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات الأمنية أيضا، عن ضبط «صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج» لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية «سكر» يقوم بتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود فواتير لتلك السلعة أو وجود ترخيص ودون سجل صناعي لطرح منتجات المصنع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من فارق الأسعار غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 3,350 طن سكر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط صاحب مصنع للمواد الغذائية «غير مرخص» كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، وعثر بداخل المصنع على 240 طن سكر دون فواتير.

وبمواجهته أقر بأنّ كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات وأنّها اتفقت معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.