لجنة الصحة بـ«النواب» تحذر المواطنين من التجمعات في ليلة رأس السنة: كورونا لم ينته

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة، وخاصة في المناطق المزدحمة، لتفادي الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن متحور كورونا الجديد وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية منذ فيروس ضعيف، ولكنه سريع الانتشار، ما يترتب عليه ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الإصابة بالفيروس.

تحذير من التواجد في الأماكن المزدحمة

وجدد تحذيراته من التواجد في الأماكن المزدحمة سواء المتنزهات بمناسبة الاعياد والاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، أو في أماكن التسوق والشراء، قائلا: «ارتداء الكمامة وتطهير اليدين أمر ضروري، لاسيما وأن فيروس كورونا لم ينته بعد».

وأضاف: «بعد إعلان وزارة الصحة والسكان تسجيل أول إصابتين بمتحور كورونا الجديد يجب ابتعاد كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي عن الأماكن المزدحمة».

نصائح مهمة

وشدد على ضرورة ارتداء طلاب المدارس للكمامة، والتنبيه على استخدام كل طفل لأدواته الدراسية، قائلا: «الفترة المقبلة ستشهد التقييمات، وامتحانات نصف العام للصفوف الدراسية المختلفة، ومع تقلبات الطقس نتيجة للتغيرات المناخية يجب الاعتناء بصحة ونظافة أبنائنا، لحمايتهم من الأمراض، وفي مقدمتها نزلات البرد الشديدة والفيروسات التنفسية»، مؤكدا ضرورة التطعيم بلقاح الإنفلونزا، للوقاية من أمراض فصل الشتاء المعروفة.