كيف يكشف لونك المفضل عن شخصيتك؟.. صفات وطبائع مختلفة

تتسم كل شخصية بمجموعة من الصفات التي تميزها عن غيرها، ويعتبر تفضيل الشخص للون معين دون غيره من الأشياء التي تعطي لمحة عن شخصيته وأبرز طبائعه، إذ تختلف طبائع الأشخاص الذين يفضلون اختيار الألوان الفاتحة لملابسهم وديكورات منازلهم عن طبائع غيرهم ممن يختارون الألوان الغامقة كالأسود والبني.

يمكن وصف الأشخاص الذين يفضلون اختيار الألوان الفاتحة بأنهم أشخاص انفتاحية مقبلين على الحياة، بحسب ما أوضحته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي نفسي، بينما يدل اختيار الأشخاص للألوان الغامقة على أنهم أشخاص يُفضلون العزلة والانطوائية بشكل كبير.

وكشفت عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، صفات الشخصيات بحسب الألوان التي يفضلونها.. كالتالي:

اللون الأسود

يتصف محبو اللون الأسود بالغموض وتقديس الخصوصية، كما يتصف بعضهم بالانطوائية بعض الشيء واتخاذ القرارات في هدوء، ودائمًا ما تميل الشخصيات المبدعة، ممن يمتلكون مواهب فنية كالرسم، إلى ارتداء اللون الأسود.

اللون الأزرق

يُعرف عن محب اللون الأزرق أنه متحدث جيد ويفضل الهدوء في التعامل مع الآخرين، كما أنها شخصية تميل إلى الابتكار.

اللون الأبيض

يُعرف عن محبي اللون الأبيض أنهم أشخاص مقبلون على الحياة ومنفتحون، ويتسمون بالنقاء وحب الصراحة والوضوح في التعاملات، ويُعرف عنهم أيضًا حب النظام ووضع الأشياء في مكانها الصحيح.

اللون الأحمر

يتصف محبو اللون الأحمر بالشجاعة والثقة بالنفس والإقبال على الحياة، ويعتبر التسرع وحب السيطرة على الآخرين من الصفات السلبية التي يتسم بها محبو اللون الأحمر.

اللون البرتقالي

يُعرف عن محبي اللون البرتقالي أنهم شخصيات حماسية محبة للحياة، ولكنهم اندفاعيون بعض الشيء، ويتسمون بحب التملك والسيطرة.

اللون البنفسجي

يتصف محب اللون البنفسجي بالهدوء والرقي في التعامل، كما يتسم بالتفرد والتميز، ويميل إلى استرجاع الذكريات والعيش في الماضي، ولديه بعض التشاؤمية في التفكير.

اللون الوردي

يتصف الشخص المُحب للون الوردي بأنه شخص عاطفي يحب العلاقات الاجتماعية، كما يُعرف عنه أنه شخص غير واقعي.

اللون الأخضر

يعبر عن شخصية هادئة تميل إلى المرح والسعادة، كما يعرف عن محبي اللون الأخضر أنها شخصيات تضحي في سبيل إسعاد الآخرين.