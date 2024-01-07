إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف في المهد بالمنيا

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، مجهودات الوحدات المحلية والأحياء في مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص.

التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف دون ترخيص

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الأحياء مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف دون ترخيص، مشيرا إلى إيقاف وإزالة وفك شدات خشبيه والتحفظ على مواد ومعدات البناء، لعدد 6 حالات تعدي بالبناء، بدون ترخيص بأحياء شمال ووسط وجنوب المدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الوحدات المحلية والأحياء سوف تتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.