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خبير مناخ: إنشاء مدافن صحية بالبحر الأحمر ضمن منظومة المخلفات الجديدة

كتب:

هاجر عمر
11:17 ص | الإثنين 15 يناير 2024
مدافن صحية

مدافن صحية

قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إنّ المواطن المصري في الوقت الراهن يعمد إلى استخدام الموارد بكفاءة، لافتا إلى أن الدولة من جانبها تقوم بتوفير الاقتصاد «الدوار» بهدف الإبقاء على المواد المستخدمة بعملية الإنتاج من خلال إعادة استخدام المواد وإصلاحها وإعادة تدويرها.

إطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة 

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ إعادة التدوير يعمل على الحد من هدر الموارد، واستخدامها بطريقة كفء تعود على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة، وفقا لقانون المخلفات الصلبة لسنة 2020.

إنشاء مدافن صحية

وأوضح أنّ المنظومة الجديدة خاصة بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية، إذ تمّ اليوم تسليم المدفن الثالث وتسليم اثنين من قبل بمحافظة البحر الأحمر.

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بقلم هاجر عمر