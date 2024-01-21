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هل يجوز التصالح في مخالفات البناء دون شرط التصوير الجوي؟.. مصدر يجيب

كتب:

وائل فايز
11:29 ص | الأحد 21 يناير 2024
مخالفات البناء

مخالفات البناء

قال مصدر مسئول إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يوفر مزيدًا من التيسيرات غير المسبوقة وحل لكل مخالفات البناء بشكل كبير، إذ أتاح إمكانية التصالح على مخالفة البناء دون الأخذ بشرط التصوير الجوي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه منح القانون وفق المادة الرابعة من قانون التصالح الجديد الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال؛ قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها متى لم يتحقق في شانها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

البناء خارج الأحوزة العمرانية 

وأشار إلى أن حالات التصالح في مخالفات البناء تشمل تغيير الاستخدام والتعديات على خط التنظيم والتعدي على حقوق الارتفاق وتجاوز قيود الارتفاع المقررة والبناء على أملاك لدولة والبناء خارج الأحوزة العمرانية.

سداد أموال التصالح 

وأوضح أنَّ قانون التصالح ييسر للمواطنين سداد أموال التصالح حسب رغبة كل حالة سواء بالسداد الفوري والحصول على خصم أو السداد على أقساط سنوية تمتد من 3 إلى 5 سنوات.

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مصدر: مسودة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء قيد المراجعة قبل إقرارها

مدة تقديم التظلم والبت فيه وفق قانون التصالح الجديد
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.