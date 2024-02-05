مؤلفة «بنت عايشة لوحدها»: الكتاب يظهر صعوبات حياة الفتاة بمفردها

قالت أماني زيان، مؤلفة كتاب «بنت عايشة لوحدها»، إن مضمون الكتاب تكمن حكايته في أوائل الألفينات، بحكاية فتاة تعيش بمفردها، مع توضيح كم الصعوبات التي تواجهها في مختلف الشؤون، وذلك بشكل مأسوي وشكل ساخر أيضًا فيما يسمى بالكوميديا السوداء.

كتاب بنت عايشة لوحدها

وأضافت «زيان» خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»: «كتاب «لا تبات ولا نبات» هو كتابي الأول ويتناول قصص حقيقية كتبتها بشكل ساخر، خاصة قصة الزواج وتسلسلها من أول ليلة ثم انجاب الأطفال ثم قرار الانفصال، والحكاية دي كانت بناء على حكاية عاصرتها بالفعل مع عدة أشخاص، وجمعتها عشان تكون قصة لشخصين فقط».

وصول إحساس الكتاب للقارئ

وتابعت، أن الكاتب لا يختار الطريقة التي يكتب بها، بل الفكرة هي التي تعطي الأحساس سواء بمشاعر حقيقية تصل للقارئ مباشرة، أو بطريقة ساخرة، فعندما يصل إحساس الكتاب للقارئ هذا ما يحقق النجاح أكثر من أي شيء آخر، وواصلت: «الرسالة اللي دائما بوصلها للبنت، أنها متخافش من نظرة الناس أو كلامهم، لأنها لو خافت، هتسجن نفسها جوا حدود، وهي اللي هتبقى عملت الحواجز دي لنفسها».