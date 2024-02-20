دعاء «ربي إني مسني الضر» لإزالة الكرب وراحة البال وشفاء المريض.. ردده الآن

يعد دعاء «ربي إني مسني الضر» من الأدعية المأثورة عن نبي الله يعقوب عليه السلام، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الأنبياء، حيث يقول الله تعالى: «وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ».

فضل دعاء ربي إني مسني الضر

أوضح الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أن دعاء ربي إني مسني الضر، من الأدعية المستجابة، ويجوز للمسلم أن يستخدمه في كل الأوقات، خاصةً في حال تعرضه للمرض أو الشدائد.

كيفية الدعاء بـ «ربي إني مسني الضر»

أشار الشيخ مهنا إلى أنه يجوز للمسلم أن يدعو بدعاء «ربي إني مسني الضر» مع دعاء آخر مثل «اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمًا» ويرددها لمدة سبعة مرات.

أدعية للمريض

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، بعض الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها، على حسب ما ذكره عضو هيئة كبار العلماء، والتي جاءت كالتالي:

-اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين