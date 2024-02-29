 باحث: دون حل عادل للقضية الفلسطينية لن تنعم إسرائيل بالأمان

قال أمير مخول، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنه من الصعوبة التحدث عن مكاسب من حرب غزة في ظل الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذه الحروب التي تهدف إلى القضاء عليه.

لا يوجد أي تفكير في الداخل الإسرائيلي

وشدد «مخول»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية في بداية الحرب أن إسرائيل غير قادرة على حرب نفسها عسكريًا فقط وتحتاج لبعد سياسي، وهناك قناعة عالمية بأنه من دون حل عادل للقضية الفلسطينية لن تنعم إسرائيل بالأمان.

الرأي العام الإسرائيلي مازال يعيش في مرحلة الانتقام

ونوه بأن المعارضة الإسرائيلية لا تطرح بديلاً فعّالًا للسياسات التي ينفذها نتنياهو، وأن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يعيش في مرحلة الرغبة في الانتقام ويرى استمرار الصراع والقتال ضرورياً، وينظر إلى الفلسطينيين عموماً كجزء من البيئة المشجعة للإرهاب.