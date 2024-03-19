من المتوقع أن تحمل الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري على قناتي cbc والحياة، العديد من المفاجآت الجديدة، انتظارا للشقيقين علي وحسين، في العمل المكون من 15 حلقة فقط.

ويعد مسلسل مسار إجباري، من أهم الأعمال الدرامية التي تعرض في الموسم الرمضاني الجاري، على أكثر من شبكة تليفزيونية، فضلا عن عرضه حصريا قبل موعده عبر منصة «واتش إت»، بجودة عالية في الصوت والصورة، وهو ما زاد إقبال المشاهدين على متابعته يوميا.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري على قناتي cbc والحياة

لذا نستعرض موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري على قناتي cbc والحياة في رمضان 2024، حيث يعرض على قناة cbc ، في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا، وعلى قناة cbc دراما، الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

مسلسل مسار اجباري، بطولة أحمد داش، بسمة، صابرين، عصام عمر، محمود البزاوي.