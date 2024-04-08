نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه

ثمّن خالد البلشي نقيب الصحفيين قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه في القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م، مؤكدا أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التي أرسلها في خطاب إلى المجلس القومي بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى في القطاع الحكومي، تنفيذًا للقرارات الرئاسية.

تطبيق القرار على جميع الزملاء في موعده

وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء في موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين في المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.

وشدد البلشي على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابي إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومي للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التي وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسي في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسي على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسي من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.