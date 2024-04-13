وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 6 سفن، وجرى تداول 66 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 317 شاحنة و15 سيارة، وشملت حركة الواردات 63500 طن بضائع، 183 شاحنة و13 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 134 شاحنة و2 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روسي

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة «AAI EVOLUTION» وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، إذ قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

تداول 2500 طن في ميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن، 317 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 550 راكبا.