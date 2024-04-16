ويسترن يتعادل في الدقائق الأخيرة مع أديلايد يونايتد بالدوري الأسترالي

تعادل فريق ويسترن يونايتد، إيجابيا مع نظيره أديلايد يونايتد، بنتيجة 3-3 على ملعب «ريجونال فوتبول فاسيلتي تارنيت»، في مباراة مؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

أحداث مباراة ويسترن وأديلايد بالدوري الأسترالي

وارتطمت تسديدة من القدم اليسرى لريكو دانزاكي لاعب ويسترن يونايتد، من داخل منطقة الجزاء بالعارضة اليسرى العليا لحارس أديلايد يونايتد، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

ومن خطأ من جيمس ديليانوف حارس المرمى أديلايد يونايتد في تمريرة الكرة، سدد ماثيو جريمالدي لاعب ويسترن يونايتد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لفريقه.

إصابة خضر قدور لاعب ويسترن يونايتد

وشهدت الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، إجراء ويسترن يونايتد تبديل اضطراري بنزول كونور أوتول بدلا من خضر قدور بداعي الإصابة، في حين شهدت الدقيقة 34، تسجيل جيمس دوناتشي، لاعب ويسترن، هدف ثان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى على إثر تمريرة حاسمة من زميله الياباني ريكو دانزاكي، لتسكن الكرة يمين الحارس جيمس ديليانوف.

وفي الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أديلايد يونايتد، بعد اللجوء لتقنية «الفار»، أثر لمس كونور أوتول، لاعب ويسترن يونايتد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسددها هيروشي إيبوسوكي بقدمه اليمني على يسار الحارس، محرزا هدف نقليص النتيجة.

وشهدت الدقيقة 57، إحراز هيروشي إيبوسوكي لاعب أديلايد يونايتد، هدف التعادل من أسيست من زميله بين وارلاند، ليسددها بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك ويسترن.

هدف أديلايد الثالث

وسجل نيستوري إيرانكوندا، لاعب أديلايد هدف تقدم فريقه في الدقيقة 62 من أسيست من هيروشي إيبوسوكي، ليسددها بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس ويسترن.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، إحراز كونور أوتول لاعب ويسترن يونايتد، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء من أسيست برأسية زميله أوليفر لافال، لتسكن شباك أديلايد

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أديلايد يونايتد، إلى 29 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد ويسترن يونايتد إلى 23 نقطة في الترتيب الـ11.