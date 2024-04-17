امتلك شقة سكنية كاملة التشطيب بالتقسيط على 5 سنوات وبدون فوائد

ينفذ صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، العديد من المشروعات على نطاق الجمهورية، من ضمنها مشروعات لوحدات سكنية ينشئها الصندوق لتطوير بعض المناطق، وتوفير وحدات سكنية لتلبية احتياجات المواطنين.

وحدات سكنية بالتقسيط

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصندوق يستكمل طرح وحدات سكنية بمختلف المحافظات، موضحًا أنه بإمكان المواطنين التقديم عليها، ودفع جدية حجز 15% من ثمن الوحدة، والباقي بأقساط دورية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد.

طريقة الحجز

أضاف «صديق» أنه بإمكان راغبي حجز الوحدات السكنية للصندوق، التوجه لمقر المشروع لمعاينة الوحدة السكنية ميدانيًا، إلى جانب أن هناك خطا ساخنا للصندوق وهو 15444، يتلقى حجوزات المواطنين، ويرد على استفساراتهم، موضحًا أن قوائم الانتظار ممتلئة بطلبات الحجز، ما يدل على نجاح الطروحات الأولى.

محافظات الطرح

أشار خالد صديق إلى أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، لتلبية رغبات المواطنين، ومن ضمن تلك المحافظات: