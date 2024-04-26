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مصدر سياسي إسرائيلي رسمي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية

كتب:

منتصر سليمان
06:45 م | الجمعة 26 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، مساء الجمعة، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، بأن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدًا للغاية.

وأضاف المصدر: «قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع، ولن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار في غزة إلا لبضعة أسابيع».

وتابع: «قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة، ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك».

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