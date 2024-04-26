مصدر سياسي إسرائيلي رسمي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، مساء الجمعة، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، بأن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدًا للغاية.

وأضاف المصدر: «قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع، ولن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار في غزة إلا لبضعة أسابيع».

وتابع: «قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة، ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك».