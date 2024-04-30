مجلة الثقافة الجديدة تقدم عددا عن الحشاشين

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، لشهر مايو 2024، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان «قضية أنس الوجود رضوان»، محتفيًا بمبدعة من مبدعات الجيل الذهبي للصحفيين والثقافيين، وهي الكاتبة والصحفية أنس الوجود رضوان.

طائفة الحشاشين

ويقدم العدد انفرادًا عن طائفة الحشاشين، بعنوان «الحشاشون.. الأساطير والحقائق»، لعائشة أتيجي أريانجان، ترجمة: أحمد زكريا وملاد دينيز أوزدمير.

كما نطالع تحقيقًا عن حال الدراما المصرية أعدته مي نجيب بعنوان «الدراما والتاريخ.. تكامل أم صراع لصالح الفن؟»، ويحاور محمود بركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ميسرة بارود، الذي يقول: «رسمت غزة بالأبيض والأسود لأنها تحولت لكومة من الركام».

كما كتب شعيب خلف في باب «رحيل» مقالًا عن الكاتب الروائي الراحل حسن نور، بعنوان «جماليات المكان الأول في خور رحمة لحسن نور».

النقد الثقافي

ويقدم أيضا مقالًا لمحمد السيد إسماعيل بعنوان «النقد الثقافي.. من التمثيل الثقافي إلى الاستجابة الجمالية»، وتقدم المجلة في هذا العدد قلمًا واعدًا هو زياد عبد القادر الذي كتب مقالًا بعنوان "التعليم الجامعي كما يراه طالب في السنة الأولى".

ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل الكتابة في بابه «ع البحري»، فيكتب مقالًا بعنوان «بئر الإبداع.. لماذا تجف؟».

أما ملف العدد فأعدته وقدمته ميرا أحمد، وجاء بعنوان «أدب الخيال العلمي الصيني». وضم مجموعة مختارة من الترجمات من أدب الخيال العلمي الصيني، سبقها دراسة في هذا الفن.

كما يضم العدد إشراقات إبداعية تنوعت بين القصة القصيرة وشعر الفصحى، لعدد من المبدعين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والتراجم منها المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد عبد الباسط عيد، محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.