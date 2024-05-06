3 طرق لإلزام الزوجة بتنفيذ حكم الرؤية.. تعرف عليها

تنشأ العديد من المشكلات بين الأباء والأمهات في تنفيذ أحكام الرؤية، ونوضح في السطور التالية، كيف يتصرف الأب حال تعنت الأم في تنفيذ حكم الرؤية؟ وذلك من خلال 3 طرق يمكن تنفيذها في خطوات بسيطة.

الطرق القانونية لإلزام الزوجة بتنفيذ حكم الرؤية

وقال بسام أبو رحمة، المحامي، إنه يمكن للرجل أن يلزم الزوجة بتنفيذ حكم الرؤية حال عدم التزامها لمدة 3 مرات متتالية بإحضار الصغير لمقر الرؤية بعدة طرق؛ أولها رفع دعوى إسقاط حضانة أمام محكمة الأسرة المختصة وذلك بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم إلى النادي الاجتماعي أو مركز الشباب الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.

جنحة مباشرة ودعوى تعويض أمام المحاكم المدنية

أما الطريقة الثانية، فأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجرى عمل جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي وذلك بموجب الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم الرؤية، أما الطريقة الثالثة وهي رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة يطالب فيها بالتعويض جراء ما لحق به من ضرر نفسي وأدبي جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية.