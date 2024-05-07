وضع حجر أساس النادي البحري للنيابة الإدارية في الإسكندرية

وضع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

واستهلت مراسم وضع حجر الأساس بكلمة المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، التي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية وجميع الحضور الكريم، مؤكدًا سعادته البالغة بالحدث الذي يشهده اليوم بوضع حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية ليشكل إضافة حقيقية لخدمة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، والذي لم يكن ليرى النور لولا دعم المستشار الجليل رئيس الهيئة ومعالي اللواء محافظة الإسكندرية.

‏وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، خالص الشُكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما يقومون به من جهود مستمرة لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه لخدمة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، حيث شاءت إرادة المولى عز وجل أن يتم وضع حجر الأساس للنادي البحري والنيابة الإدارية تستكمل70 عامًا على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.