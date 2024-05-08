«8 الصبح» تبرز ملف «الوطن» عن «مصر تؤمِّن غذاءها».. استصلاح أراضٍ ومشروعات عملاقة

عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر، المُذاع على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «(مصر تؤمِّن غذاءها).. استصلاح أراضٍ ومشروعات عملاقة وزراعات جديدة».

وقال الكاتب الصحفي مصطفى أمير خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc اليوم، أنّ الدولة اتخذت احتياطاتها لتأمين احتياجتها الغذائية، وجميع دول العالم تدرك جيدًا أهمية تأمين السلة الغذائية في أي دولة، حيث نعيش في منطقة ملتهبة وسط صراعات مختلفة تشهدها المنطقة.

وتابع أنّ الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة خاصة في مسألة الأمن الغذائي، لافتا إلى أنّ لدينا أكثر من تحدٍ سواء كثافة سكانية، أو الحروب والصراعات، والأرقام المنشورة على الملف لها أهمية كبرى، ومؤشر جيد عن مشروع الدلتا الجديد الذي يعد أهم المشروعات الذي يؤمن سلة مصر الغذائية.