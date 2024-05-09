في يوم ميلاده.. موقف طريف لمحمد ممدوح أثناء عمله بالمحاماة

يحتفل الفنان محمد ممدوح اليوم بعيد ميلاده، إذ استطاع أن يكسر قواعد الرجل الجان في السينما والدراما المصرية، وقدم نحو 32 عملا دراميا و32 عملا سينمائيا، وبعض المسرحيات، وأثناء هذه الأعمال كسر ثوابت هذا الفكر، حيث ظهر ذلك من خلال فيلم «شقو»، الذي طُرح في دور العرض خلال الأيام القليلة الماضية، ومسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، وخلي بالك من زيزي في العام ذاته.

وامتهن الفنان محمد ممدوح في بداية حياته، عدة مهن، منها المحاماه التي بدء بها حياته، إذ أنه تخرج في كلية الحقوق، وروى في أحد اللقاءات التليفزيونية، موقف طريف حدث أثناء ممارسته للمهنة في بداية حياته، موضحا أنه حينها كان سيحبس.

محمد ممدوح يبدأ التدريب بمكتب المحاماه

تحدث الفنان محمد ممدوح عن موقف طريف حدث معه في بداية حياته أثناء ممارسته لمهنة المحاماه، وقال «أثناء دراستي، طلب والدي من صديقه أن يأخذني معه للتدريب بمكتب المحاماه، وأنا لم أعترض على ذلك، قررت أن أخوض التجربة، وبعد رابع أو خامس يوم في التدريب، ذهبت لحضور جلسة بإحدى المحاكم، وكان المحامي المرافق تحت التمرين أيضا، لكنه كان يحب أن يظهر أهميته وسلطته علي».

القاضي يوجه تهديدا لمحمد ممدوح بحبسه

تابع: «بعد دخولنا قاعة المحكمة، اكتشف المحامي أنه لم يحضر ورقة مهمة في القضية، فبدأ في الافتعال كأنه يصيح ويعمل على توبيخي، لكني لم أدرك أنه يفعل ذلك أمام القاضي فقط وبدأت انا أيضاً ان أصيح بوجهه، وأخبرنا القاضي انه سوف يلقينا بالحبس معا إذا لم نتوقف عن ذلك».