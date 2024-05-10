«الحكومة»: لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء بالمحافظات

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، تستدرج الأطفال وتختطفهم لبيع أعضائهم في عدد من محافظات الجمهورية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تستدرج الأطفال وتختطفهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، ولم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأنّ كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.

وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات، كما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي بدورها نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء، وأنّ المنشورات المتداولة مزيفة، ويجري نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام 2017، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.

ودعت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).