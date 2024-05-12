ما هي المدة القانونية التي يحق للورثة تأجير العقار على المشاع؟

تتزايد المشكلات بين الورثة خصوصًا في الفترة التي يكون فيها الميراث على المشاع قبل قسمته وتوزيعه على الورثة، ولعل أبرز هذه المشكلات تأجير الميراث إذا كان عقارًا، وتستعرض «الوطن» الحد الأقصى الذي يستطيع أحد الورثة تأجيره للغير في حال عد تقسيم الميراث.

مدة الإيجار لا تتجاوز الـ3 سنوات

وقال محمود جمال المحامي، إنه لا يحق لأي من الورثة في حال وجود ميراث على المشاع أن يؤجر للغير عقار أو شقة لأكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المادة 829 من القانون المدني بيّنت أنه إذا قام أحد الورثة وهو لا يملك الأغلبية أجر المال الشائع أكثر من 3 سنوات تخفض المدة إلى 3 سنوات واعتباره وكيل عن الورثة.

القرار لأغلبية الورثة

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، انه في حالة شيوع الميراث فإن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزمًا للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة للورثة، فان لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.