«القومي لذوي الإعاقة»: تقديم الدعم للفاعلين في المجتمع من المصابين بالتوحد

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عددا من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا المتخصصة في مجال علاج ومتابعة المصابين باضطرابات طيف التوحد.

نقل خبرة المجلس للعاملين في مجال الإعاقة

دار اللقاء حول جهود المجلس في تقديم خبرته الفنية لكل الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الجمعيات المشاركة في اللقاء، ودورها في التأهيل، وتقديم التوعية الخاصة للمصابين باضطرابات طيف التوحد والتوعية اللازمة لذويهم حول طرق التعامل معهم.

واستمعت المشرف العام على المجلس خلال اللقاء إلى شرح واف من كل جمعية عن دورها المجتمعي، والخدمات التي تقدمها والجهود المبذولة منها في مجال التعامل مع المصابين باضطرابات طيف التوحد، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تقديم كل أوجه الدعم من الجمعيات للأشخاص الفاعلين في المجتمع من المصابين بطيف التوحد، وتقديمهم كقادة رأي ورموز ملهمة، في إطار برنامج يجرى وضعه لريادة الأعمال من داخله عدد من المعايير لاختيار النماذج التي تستحق، وجرى الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المجلس والجمعيات التي شاركت في الاجتماع، لوضع الإطار العام لهذا البرنامج وتوقيته ومعايير اختيار النماذج.

الحاضرون في اللقاء

وأضافت كريم، أن اللقاء تخلله الاتفاق على تنفيذ حاضنة مشروعات لكل الأفكار التي تصدر عن الأشخاص المصابين بطيف التوحد، والاتفاق على آلية لدخول هذه الأفكار حيز التنفيذ.