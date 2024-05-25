نصائح لتربية الحيوانات في المنزل.. «بلاش تأكلها عضم»

كشفت الدكتورة مروة رباح طبيبة بيطرية، عن روشتة التغذية السليمة للقطط والكلاب والحيوانات الأليفة، موضحة: «لو هتربي أي كلب أو قطة اعتبره فرد من أفراد الأسرة وتوفر ليه كل المواد الغذئية الغنية بالبروتين والفيتامينات».

احذر إطعامه «العضم»

وحذرت الطبيبة البيطرية خلال لقائها مع أحمد دياب ورشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن السائد لدى الكثير من مربي الكلاب، استخدام العضم كنوع من طعام الكلاب، مؤكدة أن العضم قد يؤدي لتكون كتل عضمية في الأمعاء، وتحتاج إلى تدخل جراحي».

وتابعت: «يمنع على مربي الكلاب تقديم لهم المواد الغنية بالكريات خاصة الشكولاتة والحلويات، لأنها تؤدي إلى إصابة الكلاب بنزلة معوية أو أعراض عصبية تصل لحد النفوق».

كل فصل من فصول السنة تتوافر فاكهة

وأكملت: «تناول الكلاب أو القطط الفواكه بمختلف أنواعها لا ضرر عليهم من أي آثار جانبية، حيث مع كل فصل من فصول السنة تتوافر فاكهة معينة يمكن تقديمها للكلاب أو القطط».